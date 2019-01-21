|
|
|
Мати випадково викинула 6,5 тисячі доларів заначки сина
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:41
Пропонуємо до обговорення:
27-річний житель США Девон Сілві через неуважність своєї матері втратив 6,5 тисячі доларів заначки. Жінка на ім'я Ліндсі Прейс випадково віддала до магазину вживаних речей стару кружку сина, в якій лежали його гроші.
Дивися повний текст Мати випадково викинула 6,5 тисячі доларів заначки сина
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87021
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:41
Интересно, если принесли бы кошелек то тоже не проверили бы содержимое?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1747
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:12
Какой-то фейк ньюс или журналисты как всегда, тут чуть преувеличили, тут чуть не досказали. Вы себе примерно представляете сколько весит 6.5к даже в 100 банкнотах, как можно такой вес не заметить, когда берёшь кружку?
-
flashgingo
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 15.09.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:28
flashgingo 6,5к 100 долларовыми купюрами весит 65 г. Не так и много. Но всё равно новость не о чем.
-
xmen
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 01.12.16
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:57
flashgingo написав:
Какой-то фейк ньюс или журналисты как всегда, тут чуть преувеличили, тут чуть не досказали. Вы себе примерно представляете сколько весит 6.5к даже в 100 банкнотах, как можно такой вес не заметить, когда берёшь кружку?
6,5к - це 65 банкнот по 100$, трохи більше ніж пів пачки. Запросто у скрученому стані могли вміститися в кружку, тим більше що сама кружка була туристична і напевно із кришкою. Вага 100$ банкноти - 1 грам, тобто вся скрутка важила 65 грам, не так вже і багато. Нічого нереального не бачу.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
-
NetSerpent
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 24.05.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 08:54
"Женщина не стала заглядывать внутрь" :mrgreen:
:mrgreen:
-
slonslon
-
-
- Повідомлень: 773
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|