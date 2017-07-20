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В Мін'юсті розповіли, як
отримати компенсацію за травми...

В Мін'юсті розповіли, як отримати компенсацію за травми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:18

В Мін'юсті розповіли, як отримати компенсацію за травми...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції назвало основні кроки для отримання компенсації у разі травмування через неприбраний сніг та ожеледицю.

Дивися повний текст В Мін'юсті розповіли, як отримати компенсацію за травми через неприбраний сніг.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:19

Министерству юстиции видимо совсем нечем заниматься...
buratinyo
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