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В Мін'юсті розповіли, як отримати компенсацію за травми...
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:18
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції назвало основні кроки для отримання компенсації у разі травмування через неприбраний сніг та ожеледицю.
Дивися повний текст В Мін'юсті розповіли, як отримати компенсацію за травми через неприбраний сніг
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:19
Министерству юстиции видимо совсем нечем заниматься...
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buratinyo
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