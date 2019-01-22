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Омелян анонсував запуск поїздів
в Берлін і Кошице в 2019...

Омелян анонсував запуск поїздів в Берлін і Кошице в 2019...
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:10

Омелян анонсував запуск поїздів в Берлін і Кошице в 2019...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що у 2019 році планується запустити поїзди з України до Німеччини та Словаччини.

Дивися повний текст Омелян анонсував запуск поїздів в Берлін і Кошице в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:10

Кто бы сомневался (в 2018 заробитчане перечислили в Украину 11 миллиардов долларов)
Moimir
 
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