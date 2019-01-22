Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що у 2019 році планується запустити поїзди з України до Німеччини та Словаччини.
Дивися повний текст Омелян анонсував запуск поїздів в Берлін і Кошице в 2019 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:10
Омелян анонсував запуск поїздів в Берлін і Кошице в 2019...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян анонсував запуск поїздів в Берлін і Кошице в 2019 році.
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:10
Кто бы сомневался (в 2018 заробитчане перечислили в Украину 11 миллиардов долларов)
|