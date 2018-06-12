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Citigroup випустила кредитні ноти під гривневі ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:42
Пропонуємо до обговорення:
Citigroup випустила кредитні ноти під гривневі ОВДП на 777,42 млн гривень.
Дивися повний текст Citigroup випустила кредитні ноти під гривневі ОВДП
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Додано: Чет 31 січ, 2019 20:42
О. Играют на понижение, чтоб подешевле баксы откупить и вывести?
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yurii_kruhlov
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Суб 19 січ, 2019 21:26
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