НБУ змінив процедуру, дозволивши звичайним клієнтам відкривати банківські рахунки онлайн
Дивися повний текст НБУ змінив процедуру відкриття банківських рахунків.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:36
НБУ змінив процедуру відкриття банківських рахунків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ змінив процедуру відкриття банківських рахунків.
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:36
И что даёт проверка по ПДД например? Или банк должен стукануть исполнителю?
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