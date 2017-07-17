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НБУ змінив процедуру відкриття
банківських рахунків

НБУ змінив процедуру відкриття банківських рахунків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:36

НБУ змінив процедуру відкриття банківських рахунків

Пропонуємо до обговорення:
НБУ змінив процедуру, дозволивши звичайним клієнтам відкривати банківські рахунки онлайн

Дивися повний текст НБУ змінив процедуру відкриття банківських рахунків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:36

И что даёт проверка по ПДД например? Или банк должен стукануть исполнителю?
Ratatui
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