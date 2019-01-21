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Назвали найбезпечнішу
авіакомпанію світу

Назвали найбезпечнішу авіакомпанію світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:11

Назвали найбезпечнішу авіакомпанію світу

Пропонуємо до обговорення:
Фінська компанія Finnair визнана найбезпечнішим авіаперевізником світу у 2018 році.

Дивися повний текст Назвали найбезпечнішу авіакомпанію світу.
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