Фінська компанія Finnair визнана найбезпечнішим авіаперевізником світу у 2018 році.
Дивися повний текст Назвали найбезпечнішу авіакомпанію світу.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:11
Назвали найбезпечнішу авіакомпанію світу
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Дивися повний текст Назвали найбезпечнішу авіакомпанію світу.
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