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Ryanair купив 100% австрійської
авіакомпанії Laudamotion

Ryanair купив 100% австрійської авіакомпанії Laudamotion
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:35

Ryanair купив 100% австрійської авіакомпанії Laudamotion

Пропонуємо до обговорення:
Ірландський лоукостер Ryanair купив 100% австрійської авіакомпанії Laudamotion, яку заснував чемпіон "Формули 1" Нікі Лауда.

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R2
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