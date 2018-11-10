|
|
Ryanair купив 100% австрійської авіакомпанії Laudamotion
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:35
Пропонуємо до обговорення:
Ірландський лоукостер Ryanair купив 100% австрійської авіакомпанії Laudamotion, яку заснував чемпіон "Формули 1" Нікі Лауда.
Дивися повний текст Ryanair купив 100% австрійської авіакомпанії Laudamotion
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87020
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|77
|
|
|2
|159
|
|
|3
|252
|