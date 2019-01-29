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В "Укрзалізниці" пропонують збільшувати вартість квитків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 22:42
Пропонуємо до обговорення:
Таким чином в "Укрзалізниці" збираються захистити найбільш вразливі категорії населення
Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пропонують збільшувати вартість квитків на плацкарти та купе по-різному
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