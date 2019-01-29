RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В "Укрзалізниці" пропонують
збільшувати вартість квитків...

В "Укрзалізниці" пропонують збільшувати вартість квитків...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:42

В "Укрзалізниці" пропонують збільшувати вартість квитків...

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином в "Укрзалізниці" збираються захистити найбільш вразливі категорії населення

Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пропонують збільшувати вартість квитків на плацкарти та купе по-різному.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87020
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –... 1, 2
R2 » Вів 29 січ, 2019 21:40
12 698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 22:54
rjkz
Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5... 1, 2, 3
R2 » Сер 30 січ, 2019 17:47
26 1051
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 19:55
Starikan
СБУ викрила керівництво "Запоріжгазу" в заподіянні...
R2 » Чет 31 січ, 2019 14:03
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 14:03
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67025)
31.01.2019 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.