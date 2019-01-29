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В "Укрзалізниці" пропонують
збільшувати вартість квитків...

В "Укрзалізниці" пропонують збільшувати вартість квитків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:42

В "Укрзалізниці" пропонують збільшувати вартість квитків...

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином в "Укрзалізниці" збираються захистити найбільш вразливі категорії населення

Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пропонують збільшувати вартість квитків на плацкарти та купе по-різному.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:33

Анекдот ))) Кравцов хочет приравнять купе к категории "люксовых перевозок" и отыграться на цене билетов.

Хороший такой люкс - с храпящим соседом, очковым туалетом и вафелькой Артек на десерт (за которую еще и доплатить придется)... Хотя если отталкиваться от цены, то для большинства украинцев купе даже сейчас если не люксовая, то премиальная услуга...

PS: при этом сама идея гибкого ценообразования при сохранении внешнего контроля (речь все-таки о монополисте) здравая. Если бы Кравцов не ляпнул про "люкс", претензий бы не было. Но боюсь, это намеренно, чтобы можно было завышать цены, не вспоминая о социальных обязательствах. Мол, о чем вообще речь - это люксовая услуга...
zРадио
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