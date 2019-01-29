Таким чином в "Укрзалізниці" збираються захистити найбільш вразливі категорії населення
Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пропонують збільшувати вартість квитків на плацкарти та купе по-різному.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:42
В "Укрзалізниці" пропонують збільшувати вартість квитків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укрзалізниці\" пропонують збільшувати вартість квитків на плацкарти та купе по-різному.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:33
Анекдот ))) Кравцов хочет приравнять купе к категории "люксовых перевозок" и отыграться на цене билетов.
Хороший такой люкс - с храпящим соседом, очковым туалетом и вафелькой Артек на десерт (за которую еще и доплатить придется)... Хотя если отталкиваться от цены, то для большинства украинцев купе даже сейчас если не люксовая, то премиальная услуга...
PS: при этом сама идея гибкого ценообразования при сохранении внешнего контроля (речь все-таки о монополисте) здравая. Если бы Кравцов не ляпнул про "люкс", претензий бы не было. Но боюсь, это намеренно, чтобы можно было завышать цены, не вспоминая о социальных обязательствах. Мол, о чем вообще речь - это люксовая услуга...
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