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На що витрачають гроші
клієнти monobank (таблиця)

На що витрачають гроші клієнти monobank (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:01

На що витрачають гроші клієнти monobank (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Найдорожчі покупки з масових в середньому, це одяг і будматеріали.

Дивися повний текст На що витрачають гроші клієнти monobank (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:01

в декабре клиенты Monobank больше денег потратили на....

Держите нас в курсе насколько эти цифры упадут в январе.
WachtAmRhein
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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