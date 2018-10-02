Найдорожчі покупки з масових в середньому, це одяг і будматеріали.
Дивися повний текст На що витрачають гроші клієнти monobank (таблиця).
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:01
На що витрачають гроші клієнти monobank (таблиця)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На що витрачають гроші клієнти monobank (таблиця).
Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:01
в декабре клиенты Monobank больше денег потратили на....
Держите нас в курсе насколько эти цифры упадут в январе.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:30
Re: На що витрачають гроші клієнти monobank (таблиця)
В следующий раз, когда при оформлении кредитки спросят для чего деньги, нужно отвечать, чтоб покупать еду в кредит, как и большинство украинцев. Кто победнее - на сильпо, кто побогаче - на столовки.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:05
стаття стосується не крєдіток, а банковськіх карток! Кредітки в більшості використовується на гаджети, побутову технітку та подібне
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:16
Иногда, если не разбираетесь в кредитных продуктах, лучше промолчать.
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