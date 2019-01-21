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Міжнародні резерви не знижуватимуться через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:05
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році міжнародні резерви зросли до п’ятирічного максимуму.
Дивися повний текст Міжнародні резерви не знижуватимуться через обслуговування держборгу — Нацбанк
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:05
а если не дадут? а если дадут, но под 20%?
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