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Встановлення газових
лічильників коштом Нафтогазу...

Встановлення газових лічильників коштом Нафтогазу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:29

Встановлення газових лічильників коштом Нафтогазу...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі ж залишилось встановити газові лічильники для 1,3 мільйона абонентів.

Дивися повний текст Встановлення газових лічильників коштом Нафтогазу зменшить тариф на газ для споживачів — регулятор.
R2
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