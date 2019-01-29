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АМКУ почав перевірку облгазів через завищені суми у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:42
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет розпочав дослідження можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції операторами газорозподільчих мереж при приведенні об'ємів природного газу, використаного побутовими споживачами, до стандартних умов.
Дивися повний текст АМКУ почав перевірку облгазів через завищені суми у платіжках
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R2
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:42
Не прошло и трех месяцев,за которые украинцы переплатили в среднем 2.4млрд гривен.Где эти деньги?Когда прекратится это воровство?
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:33
Соседка по даче (дом в деревне) звонила - принесли нам платежку, около 1000 грн. У нас всего одна плита с парой рабочих конфорок, да и на даче летом месяца два по неделе набирается. Откуда такая сумма, неясно. Счетчик есть, спасибо соседке - вызвала проверку, предварительно сняв показания. Интересно, какая будет сумма :).
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Hella
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:06
Облгазы охренели. Всюду тулят повышенные коефициенты. Вроде мелочь +0.02. на кубатуре, а за год набегает нехило. Деньги с воздуха. Выяснить ничего невозможно. Если что сразу к вам выезжают отключать газ.
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Дикий не Дикий
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