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АМКУ почав перевірку облгазів
через завищені суми у...

АМКУ почав перевірку облгазів через завищені суми у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:42

АМКУ почав перевірку облгазів через завищені суми у...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет розпочав дослідження можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції операторами газорозподільчих мереж при приведенні об'ємів природного газу, використаного побутовими споживачами, до стандартних умов.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:42

Не прошло и трех месяцев,за которые украинцы переплатили в среднем 2.4млрд гривен.Где эти деньги?Когда прекратится это воровство?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:33

Соседка по даче (дом в деревне) звонила - принесли нам платежку, около 1000 грн. У нас всего одна плита с парой рабочих конфорок, да и на даче летом месяца два по неделе набирается. Откуда такая сумма, неясно. Счетчик есть, спасибо соседке - вызвала проверку, предварительно сняв показания. Интересно, какая будет сумма :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:06

Облгазы охренели. Всюду тулят повышенные коефициенты. Вроде мелочь +0.02. на кубатуре, а за год набегает нехило. Деньги с воздуха. Выяснить ничего невозможно. Если что сразу к вам выезжают отключать газ.
Дикий не Дикий
 
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