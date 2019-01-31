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АМКУ почав перевірку облгазів
через завищені суми у...

АМКУ почав перевірку облгазів через завищені суми у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:42

АМКУ почав перевірку облгазів через завищені суми у...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет розпочав дослідження можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції операторами газорозподільчих мереж при приведенні об'ємів природного газу, використаного побутовими споживачами, до стандартних умов.

Дивися повний текст АМКУ почав перевірку облгазів через завищені суми у платіжках.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:42

Не прошло и трех месяцев,за которые украинцы переплатили в среднем 2.4млрд гривен.Где эти деньги?Когда прекратится это воровство?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:03

Украинцы переплатили ВЛАДЕЛЬЦАМ ОблГазов , типа Фирташу , Лёвочкину , Бойко и Попову.
Зрите в корень.
veberua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:33

Соседка по даче (дом в деревне) звонила - принесли нам платежку, около 1000 грн. У нас всего одна плита с парой рабочих конфорок, да и на даче летом месяца два по неделе набирается. Откуда такая сумма, неясно. Счетчик есть, спасибо соседке - вызвала проверку, предварительно сняв показания. Интересно, какая будет сумма :).
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:06

Облгазы охренели. Всюду тулят повышенные коефициенты. Вроде мелочь +0.02. на кубатуре, а за год набегает нехило. Деньги с воздуха. Выяснить ничего невозможно. Если что сразу к вам выезжают отключать газ.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:34

Ставьте твердотопливные котлы и не парьтесь насчет газа: пеллеты нынче дешевые и бункера подачи на сутки есть.
dramiel87
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13

Вот что мне ответили на сайте 104.ua:
"Постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЭКУ) от 23.11.2018 г. противоречит Закону «О рынке природного газа», Кодексу газотранспортной системы и газораспределительной системы, Типовому договору на распределение природного газа и
Правилам поставки природного газа.
Она является регуляторным актом и требует обнародования данного документа в «Урядовий кур’єр». Лишь после реализации соответствующих процедур решение регулятора (НКРЭКУ) может быть выполнено."
клали они с прибором на постановления НКРЭКУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:17

  dramiel87 написав:Ставьте твердотопливные котлы и не парьтесь насчет газа: пеллеты нынче дешевые и бункера подачи на сутки есть.

1. куда мне на кухне квартиры поставить этот ваш твердотопливный котел с бункером?
2. если все последуют вашему совету, то дешевые пеллеты исчезнут.
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