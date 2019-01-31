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Україні необхідна співпраця
з МВФ для збереження...

Україні необхідна співпраця з МВФ для збереження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:46

Україні необхідна співпраця з МВФ для збереження...

Пропонуємо до обговорення:
Зміцненню макрофінансової стабільності сприятимуть зовнішні офіційні залучення та розміщення єврооблігацій

Дивися повний текст Україні необхідна співпраця з МВФ для збереження економічного зростання - НБУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:47

Для возможности обслуживать внешние долги.Так будет честнее ибо роста никакого нет.
sena_2008atp
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