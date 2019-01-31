Зміцненню макрофінансової стабільності сприятимуть зовнішні офіційні залучення та розміщення єврооблігацій
Дивися повний текст Україні необхідна співпраця з МВФ для збереження економічного зростання - НБУ.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:46
Україні необхідна співпраця з МВФ для збереження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні необхідна співпраця з МВФ для збереження економічного зростання - НБУ.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:47
Для возможности обслуживать внешние долги.Так будет честнее ибо роста никакого нет.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:02
Re: Україні необхідна співпраця з МВФ для збереження...
Оптимисты. Если падать, то падать с большой высоты
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