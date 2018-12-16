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Київстар закриває зв'язок з номерами РФ на Донбасі й у Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Київстар припиняє зв'язок з російськими номерами, які використовуються на непідконтрольній території Україні в Донецькій, Луганській областях, у Криму, а також на окупованих територіях Грузії (Абхазького і Цхінвальського регіонів).
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:15
аж через 5 років....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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