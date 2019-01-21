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Міжбанк: долар знизила відмова покупців купувати ВКВ за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:23
Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара в четвер стартували з рівнів попереднього закриття 27,725/27,755 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар знизила відмова покупців купувати ВКВ за чинними цінами
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