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Венесуела продасть 20% власного
золотого запасу ОАЕ -...

Венесуела продасть 20% власного золотого запасу ОАЕ -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:39

Венесуела продасть 20% власного золотого запасу ОАЕ -...

Пропонуємо до обговорення:
Цього місяця Венесуела продасть Об’єднаним арабським еміратам 29 тон золота із власних запасів.

Дивися повний текст Венесуела продасть 20% власного золотого запасу ОАЕ - Reuters.
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