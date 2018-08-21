Цього місяця Венесуела продасть Об’єднаним арабським еміратам 29 тон золота із власних запасів.
Дивися повний текст Венесуела продасть 20% власного золотого запасу ОАЕ - Reuters.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:39
Венесуела продасть 20% власного золотого запасу ОАЕ -...
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Дивися повний текст Венесуела продасть 20% власного золотого запасу ОАЕ - Reuters.
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