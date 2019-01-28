RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Борг населення за "комуналку"
перевалив за 50 млрд гривень

Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:58

Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
У грудні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 17,1%, або на 7 381,3 млн гривень до 50 млн 756,8 гривень порівняно з листопадом.

Дивися повний текст Борг населення за \"комуналку\" перевалив за 50 млрд гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87027
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:58

А шо случилось. Рева вещал шо все ок. Все покрыто субсидиями.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 146
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:03

И дальше что? :shock:
vetka
 
Повідомлень: 5859
З нами з: 04.03.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 989 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дикий не Дикий і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –... 1, 2
R2 » Вів 29 січ, 2019 21:40
12 762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 22:54
rjkz
Новий закон про валюту: що змінюється для населення і...
R2 » Вів 29 січ, 2019 13:58
6 342
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 08:43
kuryanchik
Норвегія інвестує близько $1 млрд у відновлювану...
R2 » Пон 28 січ, 2019 18:06
2 172
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 04:05
yaskovroman777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.