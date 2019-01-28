У грудні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 17,1%, або на 7 381,3 млн гривень до 50 млн 756,8 гривень порівняно з листопадом.
Дивися повний текст Борг населення за \"комуналку\" перевалив за 50 млрд гривень.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:58
Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
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Дивися повний текст Борг населення за \"комуналку\" перевалив за 50 млрд гривень.
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