У грудні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 17,1%, або на 7 381,3 млн гривень до 50 млн 756,8 гривень порівняно з листопадом.
Дивися повний текст Борг населення за \"комуналку\" перевалив за 50 млрд гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:58
Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борг населення за \"комуналку\" перевалив за 50 млрд гривень.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:40
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:43
а ничего. Люди ждут что либо падишах либо осел, власти до выборов тоже не будут ничего предпринимать чтобы не накалять обстановку. так и перезимуют, а там уже с долгами будут разбираться послидовныки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:45
Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:47
И все указывает на то, что это только начало роста.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Зараз переглядають цей форум: wotsergeyd і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|