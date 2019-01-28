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Борг населення за "комуналку"
перевалив за 50 млрд гривень

Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:58

Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
У грудні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 17,1%, або на 7 381,3 млн гривень до 50 млн 756,8 гривень порівняно з листопадом.

Дивися повний текст Борг населення за \"комуналку\" перевалив за 50 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:58

А шо случилось. Рева вещал шо все ок. Все покрыто субсидиями.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:03

И дальше что? :shock:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:11

Надо повышать тарифы, так вижу.
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Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:40

  Дваждыдвашник написав:Надо повышать тарифы, так вижу.

Так и сделают, чтобы те, кто еще платит, погасили долги неплательщиков.
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:43

  vetka написав:И дальше что? :shock:

а ничего. Люди ждут что либо падишах либо осел, власти до выборов тоже не будут ничего предпринимать чтобы не накалять обстановку. так и перезимуют, а там уже с долгами будут разбираться послидовныки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:45

  RomanTik написав:
  vetka написав:И дальше что? :shock:

а ничего. Люди ждут что либо падишах либо осел, власти до выборов тоже не будут ничего предпринимать чтобы не накалять обстановку. так и перезимуют, а там уже с долгами будут разбираться послидовныки.

Дико интересно, каким образом.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:47

Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривен

И все указывает на то, что это только начало роста.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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