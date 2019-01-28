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Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:58
Пропонуємо до обговорення:
У грудні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 17,1%, або на 7 381,3 млн гривень до 50 млн 756,8 гривень порівняно з листопадом.
Дивися повний текст Борг населення за \"комуналку\" перевалив за 50 млрд гривень
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R2
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:58
А шо случилось. Рева вещал шо все ок. Все покрыто субсидиями.
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Дикий не Дикий
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:03
И дальше что?
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vetka
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:11
Надо повышать тарифы, так вижу.
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:40
Дваждыдвашник написав:
Надо повышать тарифы, так вижу.
Так и сделают, чтобы те, кто еще платит, погасили долги неплательщиков.
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PSL
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:43
vetka написав:
И дальше что?
а ничего. Люди ждут что либо падишах либо осел, власти до выборов тоже не будут ничего предпринимать чтобы не накалять обстановку. так и перезимуют, а там уже с долгами будут разбираться послидовныки.
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RomanTik
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:45
RomanTik написав: vetka написав:
И дальше что?
а ничего. Люди ждут что либо падишах либо осел, власти до выборов тоже не будут ничего предпринимать чтобы не накалять обстановку. так и перезимуют, а там уже с долгами будут разбираться послидовныки.
Дико интересно, каким образом.
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vetka
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:47
Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривен
И все указывает на то, что это только начало роста.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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zloy_ukr
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