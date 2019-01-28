|
|
|
Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:25
Повторюсь, есть куча долгов, которые насчитаны за непотребленные услуги. Пусть наведут порядок у себя, а потом к населению притензии выставляют. Особенно это касается киевводоканала
-
civ
-
-
- Повідомлень: 1500
- З нами з: 29.02.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:30
Та так можуть тільки спробувати - що зразу незаконно . Тільки індивідуальне відключення . З електрикою - просто . З водою - теж вже раніше відпрацьовували технології ( навіть через стояки ) .
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:32
vetka Как обычно.С трибуны будут виноваты попередники,придумать(скопировать) пару идиотских налогов,поднять цены на жкх,получить пару млрд от мвф,продержаться три года,украсть,влезть в долги ,как можно больше, на четвертом.В принципе нечего сложного нет.
-
finua
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 25.12.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:33
lapay написав: wotsergeyd написав:
Отключат дом от трубы, и скажут, пока более 50% (или боле) не оплатят, не подключим. И жильцы сами будут разбираться с соседями - а это утопия.
Каналізацію перекриють. Срать захочеш - заплатиш.
хе-хе, хочешь ср.., умей вертеться?
очереди в макдональдс длиннее станут и придомовые мусорки будут странно попахивать
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1727
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:42
wotsergeyd написав:
Отключат дом от трубы, и скажут, пока более 50% (или боле) не оплатят, не подключим. И жильцы сами будут разбираться с соседями - а это утопия.
давно вещают, но никому ничего не перекрывают.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 5864
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 989 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:43
finua написав:vetka
Как обычно.С трибуны будут виноваты попередники,придумать(скопировать) пару идиотских налогов,поднять цены на жкх,получить пару млрд от мвф,продержаться три года,украсть,влезть в долги ,как можно больше, на четвертом.В принципе нечего сложного нет.
я все это понимаю, но это не может же длиться вечно!
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 5864
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 989 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:46
civ написав:
Повторюсь, есть куча долгов, которые насчитаны за непотребленные услуги. Пусть наведут порядок у себя, а потом к населению притензии выставляют. Особенно это касается киевводоканала
не знаю о чем речь идет, мне ни разу ничего лишнего не приходило на оплату.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 5864
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 989 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|