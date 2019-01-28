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Борг населення за "комуналку"
перевалив за 50 млрд гривень

Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:25

Повторюсь, есть куча долгов, которые насчитаны за непотребленные услуги. Пусть наведут порядок у себя, а потом к населению притензии выставляют. Особенно это касается киевводоканала
civ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:30

Re: Борг населення за

Та так можуть тільки спробувати - що зразу незаконно . Тільки індивідуальне відключення . З електрикою - просто . З водою - теж вже раніше відпрацьовували технології ( навіть через стояки ) .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:32

vetka Как обычно.С трибуны будут виноваты попередники,придумать(скопировать) пару идиотских налогов,поднять цены на жкх,получить пару млрд от мвф,продержаться три года,украсть,влезть в долги ,как можно больше, на четвертом.В принципе нечего сложного нет.
finua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:33

  lapay написав:
  wotsergeyd написав:Отключат дом от трубы, и скажут, пока более 50% (или боле) не оплатят, не подключим. И жильцы сами будут разбираться с соседями - а это утопия.

Каналізацію перекриють. Срать захочеш - заплатиш. :)

хе-хе, хочешь ср.., умей вертеться? 8)
очереди в макдональдс длиннее станут и придомовые мусорки будут странно попахивать
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:42

  wotsergeyd написав:Отключат дом от трубы, и скажут, пока более 50% (или боле) не оплатят, не подключим. И жильцы сами будут разбираться с соседями - а это утопия.

давно вещают, но никому ничего не перекрывают.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:43

  finua написав:vetka Как обычно.С трибуны будут виноваты попередники,придумать(скопировать) пару идиотских налогов,поднять цены на жкх,получить пару млрд от мвф,продержаться три года,украсть,влезть в долги ,как можно больше, на четвертом.В принципе нечего сложного нет.

я все это понимаю, но это не может же длиться вечно!
vetka
 
Повідомлень: 5866
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:46

  civ написав:Повторюсь, есть куча долгов, которые насчитаны за непотребленные услуги. Пусть наведут порядок у себя, а потом к населению притензии выставляют. Особенно это касается киевводоканала

не знаю о чем речь идет, мне ни разу ничего лишнего не приходило на оплату.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:37

Re: Борг населення за

Пора перекрывать воду/свет неплательщикам! Пусть греются с помощью спичек и газет
deniszhushman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:11

  lapay написав:Каналізацію перекриють. Срать захочеш - заплатиш. :)

Спiвчуваю :mrgreen:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:11

Ничего удивительного. Счета за комуналку часто превышают размер пенсий и зарплат. Тут народу на еду не всегда хватает. Конечно, долги будут расти.
fler
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