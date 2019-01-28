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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:25
У нас в прожиточный минимум не входят коммунальные услуги.Это же бомба.Почему об этом мало говорят?На основании этого,даже можно сказать,что у нас нет власти,так как премьер-министр ничтожен. Субсидии-то таке,сегодня есть,завтра нет.Их сейчас массово отбирают.
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