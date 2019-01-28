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Борг населення за "комуналку"
перевалив за 50 млрд гривень

Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:25

У нас в прожиточный минимум не входят коммунальные услуги.Это же бомба.Почему об этом мало говорят?На основании этого,даже можно сказать,что у нас нет власти,так как премьер-министр ничтожен. :evil: Субсидии-то таке,сегодня есть,завтра нет.Их сейчас массово отбирают.
Scotch
 
Повідомлень: 513
З нами з: 01.08.10
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