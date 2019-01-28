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Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:25
У нас в прожиточный минимум не входят коммунальные услуги.Это же бомба.Почему об этом мало говорят?На основании этого,даже можно сказать,что у нас нет власти,так как премьер-министр ничтожен.
Субсидии-то таке,сегодня есть,завтра нет.Их сейчас массово отбирают.
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Scotch
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Додано: Суб 02 лют, 2019 00:48
Scotch написав:
У нас в прожиточный минимум не входят коммунальные услуги.Это же бомба.Почему об этом мало говорят?На основании этого,даже можно сказать,что у нас нет власти,так как премьер-министр ничтожен.
Субсидии-то таке,сегодня есть,завтра нет.Их сейчас массово отбирают.
Их еще и массово не дают. Проблема не в электрике, воде, канализации, мусоре и даже не в газе для приготовления пищи. Проблема в ЦО, которое нельзя отключить и которое тянет порой больше половины зарплат по регионам, а у бюджетников так к гадалке не ходи. И субсидию им не дают.
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