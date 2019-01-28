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Борг населення за "комуналку"
перевалив за 50 млрд гривень

Борг населення за "комуналку" перевалив за 50 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:25

У нас в прожиточный минимум не входят коммунальные услуги.Это же бомба.Почему об этом мало говорят?На основании этого,даже можно сказать,что у нас нет власти,так как премьер-министр ничтожен. :evil: Субсидии-то таке,сегодня есть,завтра нет.Их сейчас массово отбирают.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 00:48

  Scotch написав:У нас в прожиточный минимум не входят коммунальные услуги.Это же бомба.Почему об этом мало говорят?На основании этого,даже можно сказать,что у нас нет власти,так как премьер-министр ничтожен. :evil: Субсидии-то таке,сегодня есть,завтра нет.Их сейчас массово отбирают.

Их еще и массово не дают. Проблема не в электрике, воде, канализации, мусоре и даже не в газе для приготовления пищи. Проблема в ЦО, которое нельзя отключить и которое тянет порой больше половины зарплат по регионам, а у бюджетников так к гадалке не ходи. И субсидию им не дают.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:52

  vetka написав:
  civ написав:Повторюсь, есть куча долгов, которые насчитаны за непотребленные услуги. Пусть наведут порядок у себя, а потом к населению притензии выставляют. Особенно это касается киевводоканала

не знаю о чем речь идет, мне ни разу ничего лишнего не приходило на оплату.

Это решается просто, часто даже без Вашего ведома.
http://orbita.dn.ua/v-yanvare-sud-pokro ... nalku.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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