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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:25
У нас в прожиточный минимум не входят коммунальные услуги.Это же бомба.Почему об этом мало говорят?На основании этого,даже можно сказать,что у нас нет власти,так как премьер-министр ничтожен. Субсидии-то таке,сегодня есть,завтра нет.Их сейчас массово отбирают.
Додано: Суб 02 лют, 2019 00:48
Их еще и массово не дают. Проблема не в электрике, воде, канализации, мусоре и даже не в газе для приготовления пищи. Проблема в ЦО, которое нельзя отключить и которое тянет порой больше половины зарплат по регионам, а у бюджетников так к гадалке не ходи. И субсидию им не дают.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 02 лют, 2019 13:52
Это решается просто, часто даже без Вашего ведома.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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