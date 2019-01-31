RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рожкова назвала обсяги втрат
України через запуск...

Рожкова назвала обсяги втрат України через запуск...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:15

Рожкова назвала обсяги втрат України через запуск...

Пропонуємо до обговорення:
Запуск обхідних газопроводів зменшить обсяги транзиту газу.

Дивися повний текст Рожкова назвала обсяги втрат України через запуск обхідних газопроводів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87031
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:16

Обход по дну Балтийского и Черного морей нереален. Глубина залегания, газоперекачивающие станции на дне морей более 200 метров, тех. обслуживание в случае прорыва также невозможно, прокачать никак с берега не получиться. Бред наших властей пугающих сокращением транзита.
butok1201
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 21.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платіжний баланс України в 2018 році зведено з...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 13:35
1 8
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 13:36
civ
Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України 1 ... 10, 11, 12
R2 » Сер 30 січ, 2019 08:40
111 4314
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 12:54
Puente
АМКУ почав перевірку облгазів через завищені суми у...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 10:42
4 66
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 12:06
Дикий не Дикий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67113)
01.02.2019 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.