Запуск обхідних газопроводів зменшить обсяги транзиту газу.
Дивися повний текст Рожкова назвала обсяги втрат України через запуск обхідних газопроводів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:15
Рожкова назвала обсяги втрат України через запуск...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рожкова назвала обсяги втрат України через запуск обхідних газопроводів.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:16
Обход по дну Балтийского и Черного морей нереален. Глубина залегания, газоперекачивающие станции на дне морей более 200 метров, тех. обслуживание в случае прорыва также невозможно, прокачать никак с берега не получиться. Бред наших властей пугающих сокращением транзита.
|