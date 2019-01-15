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Київрада встановила
ставку туристичного збору

Київрада встановила ставку туристичного збору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:28

Київрада встановила ставку туристичного збору

Пропонуємо до обговорення:
Київрада 31 січня встановила ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання.

Дивися повний текст Київрада встановила ставку туристичного збору.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:28

По всей Европе, за редким исключением, ставка 1 Евро, или вообще ничего. А у нас Европейский Киев, который 1.3 Евро берет.. Ждите больше туристов, господа !
civ
 
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