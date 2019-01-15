Київрада 31 січня встановила ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання.
Дивися повний текст Київрада встановила ставку туристичного збору.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:28
Київрада встановила ставку туристичного збору
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Дивися повний текст Київрада встановила ставку туристичного збору.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:28
По всей Европе, за редким исключением, ставка 1 Евро, или вообще ничего. А у нас Европейский Киев, который 1.3 Евро берет.. Ждите больше туристов, господа !
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