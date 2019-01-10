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Третина безробітних німців
скаржаться на брак грошей...

Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:32

Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...

Пропонуємо до обговорення:
Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей на повноцінне харчування.

Дивися повний текст Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей (опитування).
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:32

16% семей не могут позволить себе недельный отпуск вне дома. - совсем дела плохи у бедолаг. Недавно смотрел передачу какую-то там американец ныл, как ему хреново живется ведь он даже не может купить новую машину жене.
В странах Африки люди недоедают - это реальная проблема.
LOKY
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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