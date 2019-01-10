Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей на повноцінне харчування.
Дивися повний текст Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей (опитування).
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:32
Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей (опитування).
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:32
16% семей не могут позволить себе недельный отпуск вне дома. - совсем дела плохи у бедолаг. Недавно смотрел передачу какую-то там американец ныл, как ему хреново живется ведь он даже не может купить новую машину жене.
В странах Африки люди недоедают - это реальная проблема.
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