Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей на повноцінне харчування.
Дивися повний текст Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей (опитування).
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:32
Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...
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Дивися повний текст Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей (опитування).
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:32
16% семей не могут позволить себе недельный отпуск вне дома. - совсем дела плохи у бедолаг. Недавно смотрел передачу какую-то там американец ныл, как ему хреново живется ведь он даже не может купить новую машину жене.
В странах Африки люди недоедают - это реальная проблема.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:38
По поводу Африки, почему там голодают не знаете? Африка - единственный континент, где есть залежи всей таблицы Менделеева. Согласна, есть страны где засуха, но вот к примеру, в Египте всего одна река на огромную пустынную территорию, но почему-то там не голодают. Проблема в том, что негры ленивые до жути, лежат под пальмой и ждут когда банан на голову упадет. Все что могут, строгать детей и просить у всех помощи.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:59
vetka
Откуда столько цинизма? По данным ООН 15% населения (около ярда) недоедает, наверное все лентяи. И какое отношение население имеет к залежам, вы например можете разработать сами и что-то достать из недр на Украине?
Уровень дохода у этих людей около 30 баксов в месяц. Я разные передачи смотрел про Африку - некоторые за водой по 5 км в день проходят к источнику и потом тянут эти тяжести домой. Странная категория лодырей.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:13
Цинизм говорите, ну-ну. Расскажите немцам, французам, британцам про цинизм. И еще спросите их, сильно они рады толерантности и пособиям, которые выплачивают этим беженцам-бездельникам. Моя некогда соседка больше 20 лет живет в Германии, недавно приезжала к родителям, я с ней общалась. Так вот все эти черномазые беженцы всех мастей, ни хрена, кроме детей не делают, спят днями, а ночами грабят людей. Немцы сильно озабочены этой пошестью всех мастей. 5 км за водой ходить, а если включить мозг, можно проложить трубу и не ходить за 5 км. Еще раз говорю, есть страны, где так же нет воды, пустыня и засуха, но благодаря мозгам люди не голодают.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:30
Откровенный бред, учитывая сколько беженцев переварила Германия за последнее время и ее недавнее решенире открыть рынок труда.. о какой безработице в Германии речь?!
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