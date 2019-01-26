Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей на повноцінне харчування.
Дивися повний текст Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей (опитування).
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:32
Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей (опитування).
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:32
16% семей не могут позволить себе недельный отпуск вне дома. - совсем дела плохи у бедолаг. Недавно смотрел передачу какую-то там американец ныл, как ему хреново живется ведь он даже не может купить новую машину жене.
В странах Африки люди недоедают - это реальная проблема.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:38
По поводу Африки, почему там голодают не знаете? Африка - единственный континент, где есть залежи всей таблицы Менделеева. Согласна, есть страны где засуха, но вот к примеру, в Египте всего одна река на огромную пустынную территорию, но почему-то там не голодают. Проблема в том, что негры ленивые до жути, лежат под пальмой и ждут когда банан на голову упадет. Все что могут, строгать детей и просить у всех помощи.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:59
vetka
Откуда столько цинизма? По данным ООН 15% населения (около ярда) недоедает, наверное все лентяи. И какое отношение население имеет к залежам, вы например можете разработать сами и что-то достать из недр на Украине?
Уровень дохода у этих людей около 30 баксов в месяц. Я разные передачи смотрел про Африку - некоторые за водой по 5 км в день проходят к источнику и потом тянут эти тяжести домой. Странная категория лодырей.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:13
Цинизм говорите, ну-ну. Расскажите немцам, французам, британцам про цинизм. И еще спросите их, сильно они рады толерантности и пособиям, которые выплачивают этим беженцам-бездельникам. Моя некогда соседка больше 20 лет живет в Германии, недавно приезжала к родителям, я с ней общалась. Так вот все эти черномазые беженцы всех мастей, ни хрена, кроме детей не делают, спят днями, а ночами грабят людей. Немцы сильно озабочены этой пошестью всех мастей. 5 км за водой ходить, а если включить мозг, можно проложить трубу и не ходить за 5 км. Еще раз говорю, есть страны, где так же нет воды, пустыня и засуха, но благодаря мозгам люди не голодают.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:30
Откровенный бред, учитывая сколько беженцев переварила Германия за последнее время и ее недавнее решенире открыть рынок труда.. о какой безработице в Германии речь?!
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:16
Статья для того, что бы пожалели беглого Онищенко - Кадырова.
Там так тяжко приходиться...
Купить нового президента Украины не каждый может,...
Да к тому, что Германия, и только, может помочь Украину восстановить, её промышленный потенциал, а это большие деньги - и их платить обязаны украинцы, немцы же в лице... Будут Правильно руководить.
Но украинцам деньги и право ими распоряжаться вредно.
Они словно жители Африки, такую Страну загнали в никуда и голодают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:18
Зажрались. У нас многие работающие жалуются на нехватку денег, не то что безработные...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:03
lenta19
Мнение самых сытых в Украине - киевлян:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:41
Re: Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...
Согласен.
Египет тоже достаточно бедная страна, но вроде как не голодают, туризм развит как ни как.
Всё что могут арабы это целый день бездельничать и у туристов по доллару выклянчивать.
Нужно работать! И не 12 часов в день, а головой! А те, кто не умеют - ну сосите лапу, как говориться.
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