Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...

Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:13

LOKY написав: vetka

Откуда столько цинизма? По данным ООН 15% населения (около ярда) недоедает, наверное все лентяи. И какое отношение население имеет к залежам, вы например можете разработать сами и что-то достать из недр на Украине?

Уровень дохода у этих людей около 30 баксов в месяц. Я разные передачи смотрел про Африку - некоторые за водой по 5 км в день проходят к источнику и потом тянут эти тяжести домой. Странная категория лодырей. Откуда столько цинизма? По данным ООН 15% населения (около ярда) недоедает, наверное все лентяи. И какое отношение население имеет к залежам, вы например можете разработать сами и что-то достать из недр на Украине?Уровень дохода у этих людей около 30 баксов в месяц. Я разные передачи смотрел про Африку - некоторые за водой по 5 км в день проходят к источнику и потом тянут эти тяжести домой. Странная категория лодырей.

Цинизм говорите, ну-ну. Расскажите немцам, французам, британцам про цинизм. И еще спросите их, сильно они рады толерантности и пособиям, которые выплачивают этим беженцам-бездельникам. Моя некогда соседка больше 20 лет живет в Германии, недавно приезжала к родителям, я с ней общалась. Так вот все эти черномазые беженцы всех мастей, ни хрена, кроме детей не делают, спят днями, а ночами грабят людей. Немцы сильно озабочены этой пошестью всех мастей. 5 км за водой ходить, а если включить мозг, можно проложить трубу и не ходить за 5 км. Еще раз говорю, есть страны, где так же нет воды, пустыня и засуха, но благодаря мозгам люди не голодают.