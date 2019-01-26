Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...
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vetka написав:По поводу Африки, почему там голодают не знаете? Африка - единственный континент, где есть залежи всей таблицы Менделеева. Согласна, есть страны где засуха, но вот к примеру, в Египте всего одна река на огромную пустынную территорию, но почему-то там не голодают.
"Прекрасный" пример, явно демонстрирующий жуткие пробелы даже в элементарной школьной программе по истории. Египет был житницей всей римской империи, потому что его "всего одна река" это огромный Нил с обширной и плодородной дельтой. Люди, которые умудрились даже не усвоить курс истории пятого класса школы делят человечество на сорта.
vetka написав:Цинизм говорите, ну-ну. Расскажите немцам, французам, британцам про цинизм. И еще спросите их, сильно они рады толерантности и пособиям, которые выплачивают этим беженцам-бездельникам. Моя некогда соседка больше 20 лет живет в Германии, недавно приезжала к родителям, я с ней общалась. Так вот все эти черномазые беженцы всех мастей, ни хрена, кроме детей не делают, спят днями, а ночами грабят людей. Немцы сильно озабочены этой пошестью всех мастей. 5 км за водой ходить, а если включить мозг, можно проложить трубу и не ходить за 5 км. Еще раз говорю, есть страны, где так же нет воды, пустыня и засуха, но благодаря мозгам люди не голодают.
Ну вот тебя с мозгами нужно туда и отправить. Научи их жить где нет воды и засуха. Немцы, французы, британцы, многому там их научили за время колонизации. Цивилизованные в с.аку бельгийцы в Конго университеты наверно там строили. P.S. А тем временем немцев призывают отказаться от туалетной бумаги и начать мыть задницы. Видать нашествие мусульман даёт свои плоды.