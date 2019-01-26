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Третина безробітних німців
скаржаться на брак грошей...

Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:08

  vetka написав:По поводу Африки, почему там голодают не знаете? Африка - единственный континент, где есть залежи всей таблицы Менделеева. Согласна, есть страны где засуха, но вот к примеру, в Египте всего одна река на огромную пустынную территорию, но почему-то там не голодают.

"Прекрасный" пример, явно демонстрирующий жуткие пробелы даже в элементарной школьной программе по истории.
Египет был житницей всей римской империи, потому что его "всего одна река" это огромный Нил с обширной и плодородной дельтой.
Люди, которые умудрились даже не усвоить курс истории пятого класса школы делят человечество на сорта.
Прокремлевский тролль.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:28

Re: Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...

  vetka написав:Цинизм говорите, ну-ну. Расскажите немцам, французам, британцам про цинизм. И еще спросите их, сильно они рады толерантности и пособиям, которые выплачивают этим беженцам-бездельникам. Моя некогда соседка больше 20 лет живет в Германии, недавно приезжала к родителям, я с ней общалась. Так вот все эти черномазые беженцы всех мастей, ни хрена, кроме детей не делают, спят днями, а ночами грабят людей. Немцы сильно озабочены этой пошестью всех мастей. 5 км за водой ходить, а если включить мозг, можно проложить трубу и не ходить за 5 км. Еще раз говорю, есть страны, где так же нет воды, пустыня и засуха, но благодаря мозгам люди не голодают.

Ну вот тебя с мозгами нужно туда и отправить. Научи их жить где нет воды и засуха. Немцы, французы, британцы, многому там их научили за время колонизации. Цивилизованные в с.аку бельгийцы в Конго университеты наверно там строили.
P.S. А тем временем немцев призывают отказаться от туалетной бумаги и начать мыть задницы. Видать нашествие мусульман даёт свои плоды. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:01

а что вышеотписавшиеся скажут на счет ЮАР? пока был апартеид, то и земледелие работало и было выгодным, но как белых прогнали - так сразу и страна скатилась в ж..у.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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16% семей не могут позволить себе недельный отпуск вне дома..
я работаю и не могу себе такого позволить...
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