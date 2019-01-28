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Платіжний баланс України
в 2018 році зведено з...

Платіжний баланс України в 2018 році зведено з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:35

Платіжний баланс України в 2018 році зведено з...

Пропонуємо до обговорення:
Профіцит платіжного балансу України в 2018 році зріс порівняно з попереднім роком на 12,1% - до $2,88 млрд, такі попередні дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Дивися повний текст Платіжний баланс України в 2018 році зведено з профіцитом $2,9 млрд.
R2
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