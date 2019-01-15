Шулявський шляхопровід знову опинився в центрі уваги.
Дивися повний текст Названо дату демонтажу Шулявського моста в Києві.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:25
Названо дату демонтажу Шулявського моста в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо дату демонтажу Шулявського моста в Києві.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:25
"стали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей "
как будто это только на мосту злосчастном. Почти все дороги Киева, включая новые, построенные "по новэйшым тэхнологиям" после оттепели напоминают о боевых действиях средней динамики. Придомовые дороги - непрерывную бомбежку Сталинграда. Впрочем, это там где видно под водой, которая не знает, что должны быть стоки
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