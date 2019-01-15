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Названо дату демонтажу
Шулявського моста в Києві

Названо дату демонтажу Шулявського моста в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:25

Названо дату демонтажу Шулявського моста в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Шулявський шляхопровід знову опинився в центрі уваги.

Дивися повний текст Названо дату демонтажу Шулявського моста в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:25

"стали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей "
как будто это только на мосту злосчастном. Почти все дороги Киева, включая новые, построенные "по новэйшым тэхнологиям" после оттепели напоминают о боевых действиях средней динамики. Придомовые дороги - непрерывную бомбежку Сталинграда. Впрочем, это там где видно под водой, которая не знает, что должны быть стоки
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:37

  sequence написав:"стали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей "
как будто это только на мосту злосчастном. Почти все дороги Киева, включая новые, построенные "по новэйшым тэхнологиям" после оттепели напоминают о боевых действиях средней динамики. Придомовые дороги - непрерывную бомбежку Сталинграда. Впрочем, это там где видно под водой, которая не знает, что должны быть стоки

Ну а что Вы хотите? У нас война всё-таки.
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:55

  valme написав:..
Ну а что Вы хотите? У нас война всё-таки.

а мне казалось, что каждую весну одно и то же. Сколько себя помню
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:04

  sequence написав:"стали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей "
как будто это только на мосту злосчастном. Почти все дороги Киева, включая новые, построенные "по новэйшым тэхнологиям" после оттепели напоминают о боевых действиях средней динамики. Придомовые дороги - непрерывную бомбежку Сталинграда. Впрочем, это там где видно под водой, которая не знает, что должны быть стоки


на каких свежесделаных дорогах ямы? не вижу
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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