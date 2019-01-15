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Названо дату демонтажу Шулявського моста в Києві
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Шулявський шляхопровід знову опинився в центрі уваги.
Дивися повний текст Названо дату демонтажу Шулявського моста в Києві
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R2
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:25
"стали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей "
как будто это только на мосту злосчастном. Почти все дороги Киева, включая новые, построенные "по новэйшым тэхнологиям" после оттепели напоминают о боевых действиях средней динамики. Придомовые дороги - непрерывную бомбежку Сталинграда. Впрочем, это там где видно под водой, которая не знает, что должны быть стоки
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:37
sequence написав:
"стали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей "
как будто это только на мосту злосчастном. Почти все дороги Киева, включая новые, построенные "по новэйшым тэхнологиям" после оттепели напоминают о боевых действиях средней динамики. Придомовые дороги - непрерывную бомбежку Сталинграда. Впрочем, это там где видно под водой, которая не знает, что должны быть стоки
Ну а что Вы хотите? У нас война всё-таки.
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valme
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:55
valme написав:
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Ну а что Вы хотите? У нас война всё-таки.
а мне казалось, что каждую весну одно и то же. Сколько себя помню
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sequence
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:04
sequence написав:
"стали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей "
как будто это только на мосту злосчастном. Почти все дороги Киева, включая новые, построенные "по новэйшым тэхнологиям" после оттепели напоминают о боевых действиях средней динамики. Придомовые дороги - непрерывную бомбежку Сталинграда. Впрочем, это там где видно под водой, которая не знает, что должны быть стоки
на каких свежесделаных дорогах ямы? не вижу
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:45
trololo написав: sequence написав:
"стали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей "
как будто это только на мосту злосчастном. Почти все дороги Киева, включая новые, построенные "по новэйшым тэхнологиям" после оттепели напоминают о боевых действиях средней динамики. Придомовые дороги - непрерывную бомбежку Сталинграда. Впрочем, это там где видно под водой, которая не знает, что должны быть стоки
на каких свежесделаных дорогах ямы? не вижу
на окружной устроит?
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sequence
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sal
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