RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна за рік наторгувала зі
світом на мінус $11,5 мільярда

Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $11,5 мільярда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:51

Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $11,5 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2018 рік зведений з дефіцитом на рівні 11,492 млрд дол., що на 32,9% вище дефіциту за 2017 рік (8,644 млрд дол.).

Дивися повний текст Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $11,5 мільярда.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87033
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:51

Странно, но на Мальдивах утверждают обратное!
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6312
З нами з: 20.09.12
Подякував: 615 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 29 січ, 2019 16:04
33 2049
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 09:42
ребе Нок
Україна ввійшла в топ-20 країн світу за кількістю нових...
R2 » Суб 26 січ, 2019 20:30
1 219
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 11:54
p_a_l
Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг
R2 » П'ят 25 січ, 2019 11:47
8 485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 20:48
rjkz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1597)
01.02.2019 15:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.