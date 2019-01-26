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Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $11,5 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2018 рік зведений з дефіцитом на рівні 11,492 млрд дол., що на 32,9% вище дефіциту за 2017 рік (8,644 млрд дол.).
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:51
Странно, но на Мальдивах утверждают обратное!
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