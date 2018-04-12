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Нейромережа навчилася
перетворювати думки на слова

Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:14

Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова

Пропонуємо до обговорення:
Головна проблема в створенні ефективних інтерфейсів для прямої взаємодії комп'ютера з людським мозком полягає в інтерпретації гучних складних сигналів, які вдається з мозку зчитувати.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:14

Не знаю як кому, а мені від таких новин стає моторошно -- по суті, це означає, що дуже скоро відповідні організації зможуть контролювати думки людей. Найстрашніші антиутопії Оруела та Замятіна стають реальністю (
victorulysses7
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 05:40

Re: Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова

Да , жизнь кожанных мешков скоро может претерпеть значительныех изменений. Хотя последний оплот в виде шапочек из фольги никто пока не отменял.
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:14

Re: Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова

victorulysses7 написав:Не знаю як кому, а мені від таких новин стає моторошно -- по суті, це означає, що дуже скоро відповідні організації зможуть контролювати думки людей. Найстрашніші антиутопії Оруела та Замятіна стають реальністю (
Стаття про перетворення думок на слова, а не навпаки.
Faceless
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