|
|
|
Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Головна проблема в створенні ефективних інтерфейсів для прямої взаємодії комп'ютера з людським мозком полягає в інтерпретації гучних складних сигналів, які вдається з мозку зчитувати.
Дивися повний текст Нейромережа навчилася перетворювати думки на слова
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87150
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:14
Не знаю як кому, а мені від таких новин стає моторошно -- по суті, це означає, що дуже скоро відповідні організації зможуть контролювати думки людей. Найстрашніші антиутопії Оруела та Замятіна стають реальністю (
-
victorulysses7
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 03.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 лют, 2019 05:40
Да , жизнь кожанных мешков скоро может претерпеть значительныех изменений. Хотя последний оплот в виде шапочек из фольги никто пока не отменял.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1562
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:14
victorulysses7 написав:Не знаю як кому, а мені від таких новин стає моторошно -- по суті, це означає, що дуже скоро відповідні організації зможуть контролювати думки людей. Найстрашніші антиутопії Оруела та Замятіна стають реальністю (
Стаття про перетворення думок на слова, а не навпаки.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23483
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5373 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:11
то лише крок до нейроінтерфейсів та кіборгізації...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 2923
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 лют, 2019 13:32
Алиса, миелофон у меня! (с)
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2316
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 6001 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:22
"Шапочка из фольги" скоро перестанет быть шуткой
-
Scream
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 13.05.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:34
Не там вони міряють. Коли люди щось кажуть подумки, в них, мимоволі, слабо скорочуються м'язи гортані. Мікрохвильовий радар може динстанційно це зафіксувати, а нейромережа розшифрувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6968
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 857 раз.
- Подякували: 1024 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 15:49
lapay написав:
Не там вони міряють. Коли люди щось кажуть подумки, в них, мимоволі, слабо скорочуються м'язи гортані. Мікрохвильовий радар може динстанційно це зафіксувати, а нейромережа розшифрувати.
Той радар тоді захлинеться через массовий триндьож навколо
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23483
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1103 раз.
- Подякували: 5373 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|