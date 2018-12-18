На добудову другого літака Ан-225 "Мрія" необхідно близько 300-400 млн доларів.
Дивися повний текст Добудову другої \"Мрії\" оцінили в $300-400 млн.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:31
Добудову другої "Мрії" оцінили в $300-400 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Добудову другої \"Мрії\" оцінили в $300-400 млн.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:31
то есть, если даже вкинуть 300-400 лямов, неведомо откуда взятых, то с годовой выручкой 20-50 лямов, за вычетов топлива, з/п и амортизации, получим, что достройка литака будет окупаться 10-20 лет, то есть не окупится.
значит, надо искать профильную работу, как и задумывалось - воздушный старт челнока
но это задача не для сверхэффективных менеджеров
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