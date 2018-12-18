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Добудову другої "Мрії"
оцінили в $300-400 млн

Добудову другої "Мрії" оцінили в $300-400 млн
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:31

Добудову другої "Мрії" оцінили в $300-400 млн

Пропонуємо до обговорення:
На добудову другого літака Ан-225 "Мрія" необхідно близько 300-400 млн доларів.

Дивися повний текст Добудову другої \"Мрії\" оцінили в $300-400 млн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:31

то есть, если даже вкинуть 300-400 лямов, неведомо откуда взятых, то с годовой выручкой 20-50 лямов, за вычетов топлива, з/п и амортизации, получим, что достройка литака будет окупаться 10-20 лет, то есть не окупится.
значит, надо искать профильную работу, как и задумывалось - воздушный старт челнока
но это задача не для сверхэффективных менеджеров
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:38

Самолёт должен постоянно летать, каждый час простоя на земле приносит авиакомпании убытки. Единственная летающая Мрия выполняет в месяц в среднем 2 полёта, т.е. часто простаивает. Нафига тогда ещё одна Мрия? Чтобы первая не скучала одна на стоянке?
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:46

Re: Добудову другої

  sequence написав:значит, надо искать профильную работу, как и задумывалось - воздушный старт челнока
но это задача не для сверхэффективных менеджеров

Це завдання для балаболок, в яких човники ще кудись літають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:01

  lapay написав:
  sequence написав:значит, надо искать профильную работу, как и задумывалось - воздушный старт челнока
но это задача не для сверхэффективных менеджеров

Це завдання для балаболок, в яких човники ще кудись літають.

Вы не правы это единственная трезвая мысль.
Ибо "Мрия" строилась под проект "Буран".
Американцы видят в этом большую перспективу и строят своего гиганта.
Который, за ведомо проигрывает Мрии, ибо требует специального аэродрома(взлётной полосы).
"Морской старт" обнулён.
- не стоит ли задуматься о пусках с района экватора и прямо со Мрии?
В любой глупости есть Зерно истины.

Не берусь утверждать о прибыльности, за счёт отсутствия даже приблизительных пониманий % полезной массы выведенной в космос.

Для этого необходимо поднимать проект "Бор", "СС",...,

Если американец до сих пор видит эффективным строительство авианосцев - то почему "Мрия" - не может оказаться "воздушной крепостью" - с подобными функциями?(хотя здесь больше "-", в случае даже использования на ней системы "кольчужка")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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