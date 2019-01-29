Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року транспортних засобів складає понад 65 тис. шт.
Дивися повний текст Власники авто на \"єврономерах\" сплатили до бюджету вже понад 4 мільярди.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:36
Власники авто на "єврономерах" сплатили до бюджету вже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники авто на \"єврономерах\" сплатили до бюджету вже понад 4 мільярди.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:36
ну и норм. Стоящее оформят, а совсем шрот - в утиль.
Главное, что на новые и свежие авто акциз почти минимальный.
А электрички и так безналоговые
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:31
65 тисяч машин розмитнили, з них 55 тисяч їздили з порушенням, і власники заплатили штраф. Як бачимо, закон про легалізацію євроблях виявився правильним і ефективним.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:46
"Штраф" добровольный внесок заплатили все кто въехал до принятия закона и не важно с нарушением ты ездил или без, 55 тысяч из 2 и более миллионов это конечно показатель.
а остальные 1945000 машин будут брошены вдоль дорог!?
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