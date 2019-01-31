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Власники авто на "єврономерах"
сплатили до бюджету вже...

Власники авто на "єврономерах" сплатили до бюджету вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:36

Власники авто на "єврономерах" сплатили до бюджету вже...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року транспортних засобів складає понад 65 тис. шт.

Дивися повний текст Власники авто на \"єврономерах\" сплатили до бюджету вже понад 4 мільярди.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:36

ну и норм. Стоящее оформят, а совсем шрот - в утиль.
Главное, что на новые и свежие авто акциз почти минимальный.
А электрички и так безналоговые
fishman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:31

65 тисяч машин розмитнили, з них 55 тисяч їздили з порушенням, і власники заплатили штраф. Як бачимо, закон про легалізацію євроблях виявився правильним і ефективним.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:46

"Штраф" добровольный внесок заплатили все кто въехал до принятия закона и не важно с нарушением ты ездил или без, 55 тысяч из 2 и более миллионов это конечно показатель.
а остальные 1945000 машин будут брошены вдоль дорог!?
acidw1
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:18

При адекватной растаможке государство бы получило 100 миллиардов, не 10 миллиардов(если дотянут)
acidw1
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