Світовий фінансовий центр прихистив сотні мільйонів доларів, відмитих в нафтовій галузі Венесуели.
Дивися повний текст Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:57
Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ
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Дивися повний текст Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:57
Швейцария всегда была помойкой. Они любят жить за чужой счет. Грязные деньги берут а отдавать не отдают. Требуют доказательств. Сколько бабла из Украины вывели. Хоть одна страна отдала?
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