RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Швейцарія стала притулком
«брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ

Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:57

Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Світовий фінансовий центр прихистив сотні мільйонів доларів, відмитих в нафтовій галузі Венесуели.

Дивися повний текст Швейцарія стала притулком «брудних» грошей з Венесуели - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87038
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:57

Швейцария всегда была помойкой. Они любят жить за чужой счет. Грязные деньги берут а отдавать не отдают. Требуют доказательств. Сколько бабла из Украины вывели. Хоть одна страна отдала?
p_a_l
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Третина безробітних німців скаржаться на брак грошей...
R2 » П'ят 01 лют, 2019 13:32
8 172
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 16:03
Kudrjavuy
Приплив грошей в Україну від трудових мігрантів...
R2 » Вів 29 січ, 2019 16:31
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 18:38
kturzai1992
Швейцарія розробить аналог SWIFT, щоб обійти санкції США... 1, 2
R2 » Чет 24 січ, 2019 09:11
16 978
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 07:50
Karl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1599)
01.02.2019 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.