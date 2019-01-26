Людина матиме "живі кошти" і самостійно контролюватиме якість послуг від постачальника і розрахунки.
Дивися повний текст Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити платіжки.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:07
Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зубко пояснив, як монетизація субсидій може зменшити платіжки.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:07
Полнейший бред.Экономии не будет,так как нормы потребления урезаны до минимума.Люди мёрзнут при ныгешних нормах.А вот то,что петина тысяча будет многими использована не по назначению это факт.Но чего не сделаешь ради ...
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:13
я вот не против померзнуть, чтобы не платить такие платежки за отопление, но батареи топят и платежки шлют и выбора нет...
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